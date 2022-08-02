Конкурсы красоты всегда приковывают к себе огромное внимание общественности. Десятки тысяч девушек ежегодно соревнуются между собой, чтобы пробиться в финал самого престижного конкурса красоты – «Мисс Мира». Победительниц ждет всемирное признание, многомиллионные рекламные контракты от самых дорогих брендов и успешные мужчины, готовые на все ради внимания со стороны юных красавиц.
Часто выбор жюри вызывает среди поклонников состязания настоящие баталии. Несогласные с итогами конкурса пишут гневные посты в сети и ищут следы хирургических операций на лицах девушек. И правда, с развитием косметологии стало довольно сложно отличать естественную красоту от результата труда пластического хирурга.
Мы решили вспомнить, как выглядели победительницы конкурса красоты «Мисс Мира» в конце прошлого столетия. Самые красивые девушки 80-х и 90-х – в галерее «Рамблера»