Самые красивые девушки 80-х и 90-х

Конкурсы красоты всегда приковывают к себе огромное внимание общественности. Десятки тысяч девушек ежегодно соревнуются между собой, чтобы пробиться в финал самого престижного конкурса красоты – «Мисс Мира». Победительниц ждет всемирное признание, многомиллионные рекламные контракты от самых дорогих брендов и успешные мужчины, готовые на все ради внимания со стороны юных красавиц.