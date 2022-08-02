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52 минуты назад

Самые красивые девушки 80-х и 90-х

Александр Котлеткин

Конкурсы красоты всегда приковывают к себе огромное внимание общественности. Десятки тысяч девушек ежегодно соревнуются между собой, чтобы пробиться в финал самого престижного конкурса красоты – «Мисс Мира». Победительниц ждет всемирное признание, многомиллионные рекламные контракты от самых дорогих брендов и успешные мужчины, готовые на все ради внимания со стороны юных красавиц.

1/20 18-летняя немка Габриэлла Брум, в Королевском Альберт-Холле в Лондоне после подведения итогов конкурса "Мисс Мира - 1980"
Фото: Reuters
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2/20 Победительница конкурса "Мисс Мира - 1981" года Пилин Леон из Венесуэлы
Фото: legion-media.ru
3/20 22-летняя Мариасела Альварес из Доминиканы после процедуры коронации "Мисс Мира - 1982"
Фото: Reuters
4/20 "Мисс Мира - 1983" Сара Джейн Хатт из Великобритании
Фото: legion-media.ru
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5/20 "Мисс Мира - 1984" Астрид Каролина Эррера из Венесуэлы
Фото: legion-media.ru
6/20 "Мисс Мира" 1985 года 22-летняя воспитательница Хофи Карлсдоттир из Исландии
Фото: Reuters
7/20 "Мисс Мира" 1986 года, Жизель Жанна-Мари Ларонд из Тринидат и Тобаго
Фото: Reuters
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8/20 "Мисс Мира - 1987" австрийка Улла Вайгерсторфер
Фото: legion-media.ru
9/20 Победительницы конкурса "Мисс Мира - 1988". В тот год корону завоевала Линда Петурсдоттир из Исландии
Фото: legion-media.ru
10/20 "Мисс Мира - 1989" Анета Креглицка из Польши
Фото: legion-media.ru
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11/20 "Мисс Мира - 1990" американка Джина Толлесон
Фото: legion-media.ru
12/20 "Мисс Мира - 1991" Нинебет Лил Хименес из Венесуэлы
Фото: legion-media.ru
13/20 Победительницы конкурса "Мисс мира - 1992". В тот год корону завоевала россиянка Юлия Курочкина
Фото: legion-media.ru
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14/20 18-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Мира - 1993" Лиза Ханна из Ямайки
Фото: Reuters
15/20 Победительницы конкурса красоты "Мисс Мира - 1994". В тот год корону завоевала индийка Айшвария Рай
Фото: Reuters
16/20 19-летняя венесуэлка Жаклин Агилера Маркано после оглашение итого конкурса красоты "Мисс Мира - 1995"
Фото: Reuters
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17/20 Победительница конкурса красоты "Мисс Мира - 1996" Ирене Склива из Греции
Фото: Reuters
18/20 Победительницы конкурса красоты "Мисс Мира - 1997" позируют на пляже на Сейшельских островах. В тот год корону получила Диана Хайден из Индии
Фото: Reuters
19/20 Израильтянка Линор Абаргил, улыбается, позируя фотографам после завоевания титула "Мисс Мира - 1998"
Фото: Reuters
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20/20 20-летняя зоолог Йукта Муки из Индии после вручения короны конкурса "Мисс Мира - 1999"
Фото: legion-media.ru

Часто выбор жюри вызывает среди поклонников состязания настоящие баталии. Несогласные с итогами конкурса пишут гневные посты в сети и ищут следы хирургических операций на лицах девушек. И правда, с развитием косметологии стало довольно сложно отличать естественную красоту от результата труда пластического хирурга.

Мы решили вспомнить, как выглядели победительницы конкурса красоты «Мисс Мира» в конце прошлого столетия. Самые красивые девушки 80-х и 90-х – в галерее «Рамблера»

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