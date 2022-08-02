В России попросили признать Хаматову иноагентом

Шахназаров обратил внимание, что сейчас Хаматова всяческипытается обустроиться за границей, поэтому готова на все, в том числе и на лесть в сторону европейцев. Так, в последнем интервью прибалтийскому изданию она заявила, что в Европе люди более вежливые, чем в России.Журналист с такой точкой зрения категорически не согласен.