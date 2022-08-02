В России попросили признать Хаматову иноагентом

Журналист Михаил Шахназаров считает, что актриса ЧулпанХаматова должна быть признана иноагентом. Соответствующий призыв он озвучил в ходе своей программы «Полный абзац».
Шахназаров обратил внимание, что сейчас Хаматова всяческипытается обустроиться за границей, поэтому готова на все, в том числе и на лесть в сторону европейцев. Так, в последнем интервью прибалтийскому изданию она заявила, что в Европе люди более вежливые, чем в России.Журналист с такой точкой зрения категорически не согласен.
«Почему Чулпан Хаматова, которая выливает ушаты грязи на
нашу страну, не иноагент. Она говорит, что европейцы более вежливые. Ну вот почему-то в Москве в лифте со мной всегда здороваются, а в Риге такого не видел. Это действительно так», — заметил он.
Шахназаров также отметил, что актриса напрасно считает себябольшим специалистом в сфере политики.