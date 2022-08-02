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52 минуты назад

Шахназаров просит признать Чулпан Хаматову иноагентом после оскорбления россиян

Слово и Дело

Журналист Михаил Шахназаров считает, что актриса ЧулпанХаматова должна быть признана иноагентом. Соответствующий призыв он озвучил в ходе своей программы «Полный абзац».

В России попросили признать Хаматову иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шахназаров обратил внимание, что сейчас Хаматова всяческипытается обустроиться за границей, поэтому готова на все, в том числе и на лесть в сторону европейцев. Так, в последнем интервью прибалтийскому изданию она заявила, что в Европе люди более вежливые, чем в России.Журналист с такой точкой зрения категорически не согласен.

Хаматова высказалась об отличии россиян от европейцев

«Почему Чулпан Хаматова, которая выливает ушаты грязи на
нашу страну, не иноагент. Она говорит, что европейцы более вежливые. Ну вот почему-то в Москве в лифте со мной всегда здороваются, а в Риге такого не видел. Это действительно так», — заметил он.

Шахназаров также отметил, что актриса напрасно считает себябольшим специалистом в сфере политики.

Общество,Чулпан Хаматова,
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