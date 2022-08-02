Краснодарский край атаковала саранча. Полчища насекомых сняли на видео, соответствующие кадры публикует телеканал «Москва 24». На них видно, что проселочную дорогу усеяло множество крылатых насекомых.

О нашествии гигантских стай саранчи на Кубани сообщалось в середине июля. Местные фермеры пытаются спасти свой урожай от такой напасти. Чтобы справиться с насекомыми, используют специальный химический состав, который безопасен для экологии. Его распыляют у обочин дорог и на окраинах сельскохозяйственных угодий.