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43 минуты назад

Множество саранчи в Краснодарском крае показали на видео

Денис Фьючин

Краснодарский край атаковала саранча. Полчища насекомых сняли на видео, соответствующие кадры публикует телеканал «Москва 24». На них видно, что проселочную дорогу усеяло множество крылатых насекомых.

О нашествии гигантских стай саранчи на Кубани сообщалось в середине июля. Местные фермеры пытаются спасти свой урожай от такой напасти. Чтобы справиться с насекомыми, используют специальный химический состав, который безопасен для экологии. Его распыляют у обочин дорог и на окраинах сельскохозяйственных угодий.

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