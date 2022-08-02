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52 минуты назад

Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников

Lenta.ruиещё 1

ВТБ назвал «трендом сезона» звонки телефонных мошенников клиентам банков через мессенджеры. Каждый третий совершается именно так, пишет Forbes.

Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников
Фото: UnsplashUnsplash

Больше всего злоумышленники звонят через WhatsApp и Viber. Отследить мошенников в таких каналах гораздо сложнее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Банки начали чаще фиксировать звонки с иностранных номеров, где аферисты имитируют вызовы российских госорганов, чтобы «усыпить бдительность» пользователей. Чугунов порекомендовал через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров, а также напомнил, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры.

Он также рассказал, что мошенники активно регистрируют аккаунты на так называемые виртуальные сим-карты как российских, так и иностранных операторов. Такие вызовы схожи с обычным звонком. При этом в большинстве мессенджеров можно указать любое имя абонента при регистрации номера — мошенники подписываются «Центробанк», «Служба безопасности банка», «Следственный комитет».

Они сообщают человеку о якобы возможной потере денег, участии в следственных мероприятиях или убеждают настроить переадресацию входящих звонков и СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк.

По данным Центробанка, за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков России 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году.

Общество,Следственный комитет,Банк России,Банк ВТБ,
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