Назван «тренд сезона» у телефонных мошенников

ВТБ назвал «трендом сезона» звонки телефонных мошенников клиентам банков через мессенджеры. Каждый третий совершается именно так, пишет Forbes.

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Больше всего злоумышленники звонят через WhatsApp и Viber. Отследить мошенников в таких каналах гораздо сложнее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Банки начали чаще фиксировать звонки с иностранных номеров, где аферисты имитируют вызовы российских госорганов, чтобы «усыпить бдительность» пользователей. Чугунов порекомендовал через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров, а также напомнил, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры.

Он также рассказал, что мошенники активно регистрируют аккаунты на так называемые виртуальные сим-карты как российских, так и иностранных операторов. Такие вызовы схожи с обычным звонком. При этом в большинстве мессенджеров можно указать любое имя абонента при регистрации номера — мошенники подписываются «Центробанк», «Служба безопасности банка», «Следственный комитет».

Они сообщают человеку о якобы возможной потере денег, участии в следственных мероприятиях или убеждают настроить переадресацию входящих звонков и СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк.