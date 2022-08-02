Соловьев усомнился в болезни Чубайса

Ведущий Владимир Соловьев заявил, что не верит в наличие болезни у Анатолия Чубайса и считает новости о ней «вбросом». Как сообщает URA.RU, он удивился, что якобы фейковые новости пошли через его супругу Авдотью Смирнову, которая сразу передала эту информацию журналистке Ксении Собчак.

По его мнению, это доказывает политизированность ситуации. Соловьев добавил, что ему «блевать хочется» от «связки» Смирновой и Собчак.

Отдельно ведущего смутили новости о наличии у Чубайса дома на итальянской Сардинии. Он задался вопросом, откуда у политика деньги на недвижимость и путешествия по загранице без работы.

Напомним, что ранее стало известно о госпитализации экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. По словам его жены Авдотьи, он попал в больницу в тяжелом состоянии, но по последним оценкам, его жизни ничего не угрожает.