Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В период летних отпусков активизировались телефонные мошенники, которые используют новый вид обмана граждан. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Звонок поступает с телефонного номера с кодом московского региона – 495. При поднятии трубки человек слышит характерный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента», – пояснил эксперт.

По словам Ивана Соловьева, россиян просят, если «да» нажать один, а если «нет» – два, или же дождаться ответа оператора. Юрист посоветовал не вводить никакие коды из смс и прекратить разговор с мошенниками. Их цель – денежные средства, размещенные на счетах граждан, пишет RT.