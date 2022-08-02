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10 минут назад

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

РИА "ФедералПресс"

В период летних отпусков активизировались телефонные мошенники, которые используют новый вид обмана граждан. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Звонок поступает с телефонного номера с кодом московского региона – 495. При поднятии трубки человек слышит характерный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента», – пояснил эксперт.

По словам Ивана Соловьева, россиян просят, если «да» нажать один, а если «нет» – два, или же дождаться ответа оператора. Юрист посоветовал не вводить никакие коды из смс и прекратить разговор с мошенниками. Их цель – денежные средства, размещенные на счетах граждан, пишет RT.

Ранее сообщалось, эксперт рассказала, как нужно общаться с мошенниками. Выяснилось, что реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит.

Общество,Иван Соловьев,
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