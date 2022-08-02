Вакцина не спасет? Россиянам раскрыли опасность нового варианта COVID-19

Мутировавший вирус научился лучше защищаться от иммунитета человека, сообщает KONKURENT.RU.

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С таким заявлением выступила врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко.

Так, по словам врача, новый штамм, который является подвидом уже известного «Омикрона», научился выживать и в организме тех людей, кто уже имеет поствакционный иммунитет.

Речь идет о штамме, получившем название «Кентавр». Терапевт выделила две основные особенности нового патогенна.

«Среди особенностей «Кентавра» называют устойчивость к поствакцинальному иммунитету. <…> Вирус был выделен в новый подвид, поскольку он содержит две нетипичные мутации в белковых структурах, реагирующих с иммунной системой и вызывающих защитные реакции иммунитета. Вследствие этих мутаций „Кентавр“ стал более эффективно ускользать от защитных механизмов организма человека», - рассказала эксперт.

При этом терапевт отметила, что кроме способности защититься от иммунитета человека. Вирус получил способность сильнее поражать ткани легких.

Правда, Божко также указала, что роль такой мутации в развитии пандемии пока не ясна. Терапевт отметила, что на данный момент мнение экспертов по данному вопросу разделились.