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21 минуту назад

Вакцина не спасет? Россиянам раскрыли опасность нового варианта COVID-19

Konkurent.ru

Мутировавший вирус научился лучше защищаться от иммунитета человека, сообщает KONKURENT.RU.

Вакцина не спасет? Россиянам раскрыли опасность нового варианта COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким заявлением выступила врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко.

Так, по словам врача, новый штамм, который является подвидом уже известного «Омикрона», научился выживать и в организме тех людей, кто уже имеет поствакционный иммунитет.

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Речь идет о штамме, получившем название «Кентавр». Терапевт выделила две основные особенности нового патогенна.

«Среди особенностей «Кентавра» называют устойчивость к поствакцинальному иммунитету. <…> Вирус был выделен в новый подвид, поскольку он содержит две нетипичные мутации в белковых структурах, реагирующих с иммунной системой и вызывающих защитные реакции иммунитета. Вследствие этих мутаций „Кентавр“ стал более эффективно ускользать от защитных механизмов организма человека», - рассказала эксперт.

При этом терапевт отметила, что кроме способности защититься от иммунитета человека. Вирус получил способность сильнее поражать ткани легких.

Правда, Божко также указала, что роль такой мутации в развитии пандемии пока не ясна. Терапевт отметила, что на данный момент мнение экспертов по данному вопросу разделились.

Так, некоторые специалисты полагают, что новый вариант COVID-19 может привести к росту заболеваемости коронавируса, в то время как специалисты ВОЗ точных прогнозов избегают. Более того, Божко отметила, что в ВОЗ не стали относить штамм «Кентавр» к особо опасным вариациям коронавируса.

Общество,Светлана Божко,ВОЗ,
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