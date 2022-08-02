Суд России признал батальон "Азов" террористической организацией

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры РФ признал украинский батальон «Азов» (организация запрещена в России) террористической организацией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Признать батальон «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья.
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание сроком от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет.
Также отмечается, что лица, которые добровольно прекратили участие в такой организации до начала следствия, будут освобождены от ответственности.
Отмечается, что решение Верховного суда исполняется немедленно. Таким образом, уже с сегодняшнего дня участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по «террористическим» статьям УК РФ.
Ранее сообщалось, что несколько командиров украинского батальона «Азов», против бойцов которого, сдавшихся в плен в Мариуполе, в РФ возбуждены уголовные дела, были доставлены в следственный изолятор «Лефортово» в Москве.
20 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль территории мариупольского комбината «Азовсталь». В плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии, отметили в Минобороны.