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33 минуты назад

Названы неожиданные причины головной боли

Елена Прошина

Врач-терапевт Ирина Сайног рассказала о том, какие причины могут вызвать внезапный приступ головной боли. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

Названы неожиданные причины головной боли
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Главными причинами мигрени, как правило, является повышенная тревожность и стресс, проблемы со сном. Однако голова может разболеться из-за жары и при резких перепадах температуры, а также из-за колебаний атмосферного давления.

По словам эксперта, к частым причинам также относят прием оральных контрацептивов, менструации и даже слишком сильное затягивание волос резинкой. Частые головные боли, по мнению Ирины Сайног, могут быть следствием злоупотребления чаем, кофе, алкоголем, копченой пищей, шоколадом или сыром.

Эксперт рекомендует не игнорировать боль и не ждать, что она пройдет сама собой. Следует выпить стакан воды и обезболивающее, по возможности принять горизонтальное положение в тихой затемненной комнате и постараться расслабиться.

Напомним, что ранее врачи рассказали о влиянии курения на красоту и молодость кожи.

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