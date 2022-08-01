В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
32 минуты назад

В России предложили ввести «школьный капитал»

Елена Прошина

В России постепенно начинается подготовка к школе. Родители покупают обувь, учебники, одежду, ручки и тетради. На это уходят значительные средства. В Татарстане, чтобы оказать помощь семьям, предложили ввести «школьный капитал». Об этом пишет News.ru.

В России предложили ввести «школьный капитал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2021 году для того, чтобы собрать ребенка в школу, требовалось свыше 17 тыс. рублей. Набор принадлежностей для мальчиков стоил в общей сложности 17,75 тыс., для девочек чуть меньше, 17,35 тыс. рублей.

Детский омбудсмен Ирина Волынец пояснила, что в настоящее время жителям России крайне сложно купить детям все необходимое для школы. Родителям приходится считать каждый рубль, оформлять кредиты. В особенности им сложно, если в семье несколько детей.

Следовательно, людям нужна финансовая помощь со стороны государства. Но, в силу специфики ситуации, она должна быть продуманной. В частности, если «школьный капитал» все же будет введен, он должен выдаваться по той схеме, что и материнский.

То есть, в виде сертификатов, которые нельзя обналичить. Их можно будет потратить только на целевые нужды, то есть на приобретение школьной формы, рюкзака, тетрадей и прочих необходимых ребенку для учебы товаров, подчеркнула Волынец.

Она отметила, что сумма предлагаемой субсидии должна быть в пределах 20 тыс. рублей и ежегодно индексироваться.

Общество,Ирина Волынец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители