В России предложили ввести «школьный капитал»

В России постепенно начинается подготовка к школе. Родители покупают обувь, учебники, одежду, ручки и тетради. На это уходят значительные средства. В Татарстане, чтобы оказать помощь семьям, предложили ввести «школьный капитал». Об этом пишет News.ru.

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Отмечается, что в 2021 году для того, чтобы собрать ребенка в школу, требовалось свыше 17 тыс. рублей. Набор принадлежностей для мальчиков стоил в общей сложности 17,75 тыс., для девочек чуть меньше, 17,35 тыс. рублей.

Детский омбудсмен Ирина Волынец пояснила, что в настоящее время жителям России крайне сложно купить детям все необходимое для школы. Родителям приходится считать каждый рубль, оформлять кредиты. В особенности им сложно, если в семье несколько детей.

Следовательно, людям нужна финансовая помощь со стороны государства. Но, в силу специфики ситуации, она должна быть продуманной. В частности, если «школьный капитал» все же будет введен, он должен выдаваться по той схеме, что и материнский.

То есть, в виде сертификатов, которые нельзя обналичить. Их можно будет потратить только на целевые нужды, то есть на приобретение школьной формы, рюкзака, тетрадей и прочих необходимых ребенку для учебы товаров, подчеркнула Волынец.