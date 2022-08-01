В России отменили показ «кинопродуктов» с голливудскими фильмами

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приняла решение отменить показ «кинопродуктов», в рамках которого зрителям обещали показывать голливудские фильмы вместе с отечественными, сообщил глава киносети Алексей Васясин в беседе с «Интерфаксом».

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Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы», — рассказал он.

Васясин заявил, что совет директоров компании принял решение отказаться от данной инициативы, поскольку это бы нарушило права правообладателей картин. Несмотря на это он отметил, что смог привлечь внимание общественности к проблемам отечественной киноиндустрии, и этот случай может поспособствовать разработке плана по выходу из кризиса.