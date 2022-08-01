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37 минут назад

МИД Германии: в ЕС нет решения об отмене выдачи шенгенских виз россиянам

Газета.Ru

В Евросоюзе не принимали решения об отмене выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Германии Кристофера Бургера.

«На уровне ЕС нет решений, которые бы делали возможной отмену выдачи шенгенских виз российским гражданам», — заявил Бургер в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Латвия с 1 августа приостановила действие соглашения по упрощенному формату поездок для жителей приграничных регионов. Соглашение действовало с 2010 года. В МИД Латвии добавили, что выдача приграничных разрешений стала невозможной.

Также руководитель министерства иностранных дел Латви Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам Российской Федерации туристических виз. В службе государственной безопасности Латвии сообщили, что российских граждан, которые въезжают на территорию Латвии, обязывают подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, в противном случае их не впускают в страну.

Общество,Видео,ЕС,
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