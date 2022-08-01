В Евросоюзе не принимали решения об отмене выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Германии Кристофера Бургера.

«На уровне ЕС нет решений, которые бы делали возможной отмену выдачи шенгенских виз российским гражданам», — заявил Бургер в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Латвия с 1 августа приостановила действие соглашения по упрощенному формату поездок для жителей приграничных регионов. Соглашение действовало с 2010 года. В МИД Латвии добавили, что выдача приграничных разрешений стала невозможной.