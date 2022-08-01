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45 минут назад

Зарубежные СМИ раскрыли подробности госпитализации Чубайса

Алиса Селезнёва

Бывшему главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу стало плохо во время отдыха на побережье итальянского острова Сардиния. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом – «синдром Гийена-Барре». Телеведущая Ксения Собчак, сославшись на супругу политика Авдотью Смирнову, заявила, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

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По информации итальянского издания, Анатолий Чубайс отдыхал на Изумрудном побережье Сардинии, когда почувствовал себя плохо. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

При этом осведомленные источники Reuters сообщили, что сам Чубайс говорит о редком заболевании и не считает, что мог быть отравлен.

«Я не думаю, что это отравление», - пояснил один из собеседников издания на условиях анонимности.

Синдром Гийена — Баре – это аутоиммунное заболевание, которое охватывает группу острых нарушений периферической нервной системы. Среди симптомов болезни – мышечная слабость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальной информацию о госпитализации Анатолия Чубайса, пожелал ему скорейшего выздоровления и заявил о готовности Москвы оказать ему помощь, если он о ней попросит.

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