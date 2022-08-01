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49 минут назад

Доставляющего заказ вплавь курьера сняли на видео

Денис Фьючин

В воскресенье, 31 июля в Санкт-Петербурге проходил парад в честь дня Военно-морского флота, и движение в городе было ограничено. Не все смогли выбраться на торжественное мероприятие из-за работы. В такую ситуацию попали и курьеры. Один из курьеров в Петербурге проявил чудеса смекалки, когда придумал доставить заказ на сапе. Об этом пишет “Петербургский дневник”.

Очевидцы сняли на видео мужчину, который доставляет заказ таким необычным способом. На видео видно, как курьер в шлеме и с рюкзаком рассекает на сапе.

Ранее сообщалось о заплыве к «Лахта Центру» утки с утятами.

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