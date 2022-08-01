Доставляющего заказ вплавь курьера сняли на видео

В воскресенье, 31 июля в Санкт-Петербурге проходил парад в честь дня Военно-морского флота, и движение в городе было ограничено. Не все смогли выбраться на торжественное мероприятие из-за работы. В такую ситуацию попали и курьеры. Один из курьеров в Петербурге проявил чудеса смекалки, когда придумал доставить заказ на сапе. Об этом пишет “Петербургский дневник”.