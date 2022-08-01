Чистка КГБ: чем запомнился последний чекист СССР

В Москве на 85 году жизни скончался последний из действующих председателей КГБ СССР Вадим Бакатин. При нем некогда всесильное ведомство подверглось реформам и чисткам, и, в конце концов, перестало существовать. Каким был «последний чекист» Советского Союза – в галерее «Рамблера».

Будущий руководитель КГБ родился 6 ноября 1937 года в Кемеровской области, в городе Кисилевске. Мать Вадима Бакатина работала врачом-хирургом, а отец был горным инженером.

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Бакатин закончил в 1960-м году Новосибирский инженерно-строительный институт, получив специальность «инженер-строитель». Работал мастером на стройке, прорабом, начальником строительного управления. Венцом его карьеры на строительном поприще стала должность главного инженера домостроительного комбината в Кемерово, которую он получил в 1971-м году.

В 1973-м году начал партийную карьеру, которая помогла ему через 10 лет перебраться в Москву, получив должность в центральном аппарате компартии.

В 1988 году Михаил Горбачев продавил назначение Вадима Бакатина на пост главы Министра внутренних дел Советского Союза.

«Мне не нужны министры-милиционеры. Мне нужны политики», - сказал тогда глава СССР, который считал, что новым министром будет легко управлять.

На посту в целом проводил политику генсека. При Бакатине впервые рассекретили статистику преступности, СССР стал членом Интерпола, а в самом министерстве продолжилась политика передачи полномочий органам МВД союзных республик.

Во главе ведомства Бакатин оставался до начала зимы 1990 года. Считалось, что новый министр оказался слишком мягок и не был способен подавить силой охватившие страну протесты.

В марте 1990 года депутатская группа «Союз» выдвинула Вадима Бакатина на пост президента СССР, но он снял свою кандидатуру в пользу Михаила Горбачева.

Во время выборов президента РСФСР в 1991 году Бакатина на свою сторону пытался переманить Борис Ельцин. Будущий глава России предложил ему вместе участвовать в выборах и обещал пост вице-президента.

После августовского путча Ельцин и Горбачев предложили Бакатину должность главы КГБ СССР. По задумке руководства страны он должен был кардинально реформировать «всесильное ведомство». Сам Бакатин выступал против радикальных идей Ельцина, который предложил разогнать всех сотрудников КГБ, а на их место набрать новых людей. По его мнению, такая кадровая политика привела бы к развалу ведомства.

Несмотря на позицию нового министра, из подчинения КГБ были выведены Пограничные войска, а ряд управлений Комитета (СВР, ФСО и ФАПСИ) стали самостоятельными структурами. Также под давлением руководства страны он передал американцам схему расположения «жучков» в новом здании посольства США в Москве, которые ранее обнаружены спецслужбами США.

6 ноября 1991 года Вадим Бакатин указом Горбачева был назначен руководителем Межреспубликанской службы безопасности, где проработал два месяца.