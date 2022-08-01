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15 минут назад

Опубликовано видео панихиды по Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище

Денис Фьючин

На Троекуровском кладбище прошла панихида по певцу Юрию Шатунову. Российский популярный исполнитель ушел из жизни 40 дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Траурное мероприятие организовали поклонники творчества артиста. На кадрах видно, что они пришли почтить его память и принесли на могилу букеты белых роз. Панихиду проводит священник.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-году жизни. Причиной смерти врачи назвали обширный инфаркт.

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