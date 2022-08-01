На Троекуровском кладбище прошла панихида по певцу Юрию Шатунову. Российский популярный исполнитель ушел из жизни 40 дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Траурное мероприятие организовали поклонники творчества артиста. На кадрах видно, что они пришли почтить его память и принесли на могилу букеты белых роз. Панихиду проводит священник.