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1 час назад

Пока вы спали: подготовка Сербии к войне и возможность деноминации в России

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сербия готовится к войне

Решение Приштины начать с 1 августа замену автомобильных номеров и документов, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, вызвало резкую реакцию Белграда, поставив регион на грань нового вооруженного конфликта. Что происходит на Балканах, разбирался «Коммерсант».

По данным СМИ, сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности, сербы в Косово строят баррикады, а косовский спецназ перекрывает границу. Глава Сербии Александр Вучич назвал ситуацию «крайне сложной» и предупредил, что сербы «сдаваться не станут».

В ЦБ оценили вероятность деноминации в России

Предпосылок для деноминации в России нет, вопрос не стоит на повестке дня. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред Центробанка РФ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение.

Белов напомнил, что последняя деноминация проводилась в 1998 году после периода гиперинфляции и была направлена на укрепление доверия к российской валюте. «Сейчас причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. (…) Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными», - пояснил он.

Власти США отрицают рецессию в экономике

Согласно данным министерства торговли США, ВВП страны падает второй квартал подряд, что является признаком рецессии. Однако министр финансов Джанет Йеллен заявила, что экономика «устойчива», а президент США Джо Байден отверг даже саму возможность ее замедления, пишут «Известия».

Властям США невыгодно признавать факт рецессии за несколько месяцев до выборов, так как это даст козыри в руки их оппонентов. Однако нынешняя ситуация уникальна для американской экономики, так как нет характерного для рецессии заметного снижения потребления домохозяйствами и роста числа безработных. Наоборот, потребление услуг в последнем квартале увеличилось на 4%, а безработица находится на рекордно низком уровне.

Польша занервничала из-за призывов «поделиться» газом

Варшава сумела к 22 июня накопить рекордные в истории страны запасы газа, объявив о заполнении хранилищ на 97%. Поэтому призывы Еврокомиссии к странам ЕС сократить потребление газа на 15% на фоне энергетического кризиса в Польше воспринимают без энтузиазма, отмечают «Известия».

Власти Польши уже заявили, что собираются оспорить рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) об обязательном сокращении потребления газа и считают, что можно «говорить лишь о добровольных механизмах». При этом эксперты предупреждают, что в перспективе Польша, если ей не удастся закупить необходимые объемы «голубого топлива» в Норвегии, может столкнуться с дефицитом, и «многое зависит от того, как будут идти поставки российского газа в Европу».

В Renault посчитали убытки из-за ухода с российского рынка

Уход автопроизводителя Renault в России принес компании убыток в размере €2,3 млрд в первом полугодии 2022 года. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность концерна сообщают «Известия».

Эксперты отмечают, что Россия была вторым после Франции рынком для сбыта автомобилей Renault и понесенные убытки достаточно чувствительны для компании. Так, модели Lada Granta и Lada Largus были одними из самых прибыльных в портфеле компании, компенсировать их потерю будет достаточно сложно, уверены они.

Общество,Видео,Александр Вучич,Сергей Белов,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Банк России,Коммерсант,Еврокомиссия,ЕС,
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