В Москве умер последний председатель КГБ СССР

В Москве не стало последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. Об этом сообщает телеканал НТВ в своем Telegram-канале.
Ему было 84 года. Точные причины смерти не приводятся.
По информации канала, экс-председатель КГБ будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Источник РИА Новости подтвердил информацию о смерти Бакатина.
«Вадим Бакатин скончался», - подчеркнул собеседник агентства, не раскрыв деталей.
В 1983 году Бакатина назначили инспектором в ЦК КПСС. Спустя 5 лет – в 1988-м году - президент СССР Михаил Горбачев дал Бакатину должность министра внутренних дел (раньше им был Александр Власов). В 1991 году Бакатин был одним из претендентов на выборах президента РСФСР.