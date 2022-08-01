В Москве умер последний председатель КГБ СССР

В Москве не стало последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина . Об этом сообщает телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

В 1983 году Бакатина назначили инспектором в ЦК КПСС. Спустя 5 лет – в 1988-м году - президент СССР Михаил Горбачев дал Бакатину должность министра внутренних дел (раньше им был Александр Власов). В 1991 году Бакатин был одним из претендентов на выборах президента РСФСР.