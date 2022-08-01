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1 час назад

Умер последний глава КГБ СССР Бакатин

Лера Букина

В Москве не стало последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. Об этом сообщает телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

В Москве умер последний председатель КГБ СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему было 84 года. Точные причины смерти не приводятся.

Умер Владимир Жириновский

По информации канала, экс-председатель КГБ будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Источник РИА Новости подтвердил информацию о смерти Бакатина.

«Вадим Бакатин скончался», - подчеркнул собеседник агентства, не раскрыв деталей.

В 1983 году Бакатина назначили инспектором в ЦК КПСС. Спустя 5 лет – в 1988-м году - президент СССР Михаил Горбачев дал Бакатину должность министра внутренних дел (раньше им был Александр Власов). В 1991 году Бакатин был одним из претендентов на выборах президента РСФСР.

Общество,Вадим Бакатин,Александр Власов,Михаил Горбачев,Владимир Жириновский,КГБ СССР,КПСС,
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