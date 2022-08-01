Спасение сотрудниками МЧС щенят в Приморье показали на видео

В Приморском крае сотрудники МЧС России спасли щенят, которые могли бы погибнуть из-за стремительно поднимающейся воды. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, где опубликованы соответствующие кадры.

Четверо малышей оказались под контейнером в поселке Врангель и не могли самостоятельно выбраться наружу. Вода начинала заполнять пространство, и животным грозила неминуемая гибель, если на место ЧП не прибыли спасатели. Они откачали воду с помощью гидроэлеватора, а также сделали подкоп и вытащили щенят.