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1 час назад

Куйвашев предупредил свердловчан об опасности «Уральского Марса»

Ura.Ru

Туристам, приезжающим на глиняные карьеры под Богдановичем, известные в народе как «Уральский Марс», стоит воздержаться от купания в местной воде, так как это опасно для здоровья. Об этом предупредил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Россиян предупредили об опасности «Уральского Марса»
Фото: Telegram-канал Евгения КуйвашеваTelegram-канал Евгения Куйвашева

«Это месторождение огнеупорных глин, а выглядит как космический пейзаж. Только прошу, когда поедете на экскурсию, не купайтесь в этой воде — это опасно для здоровья», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, назвав карьер одним из самых необычных мест Свердловской области.

Так называемый «Уральский Марс» находится под Богдановичем, в 115 км от Екатеринбурга. Это глиняный карьер красных оттенков с ландшафтом, напоминающим безжизненную планету. На территории «Уральского Марса» расположены несколько озер необычных цветов.

Общество,Евгений Куйвашев,
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