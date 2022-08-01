Эксперт рассказал, опустеют ли фитнес-клубы к концу 2022 года

Лето – традиционно один из самых непростых периодов для фитнес-клубов. В это время в разгаре сезон отпусков, из-за чего существенно снижается посещаемость спортивных залов. Кроме того, все больше людей вместо душных помещений выбирают тренировки на свежем воздухе.

Но скоро наступит долгожданная для отрасли осень, а это значит, что клиенты начнут возвращаться в фитнес-клубы. Как будет развиваться отрасль до конца года при условии, что, помимо летнего сезона, существуют и другие факторы, которые влияют на популярность тренировок?

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Объективно владельцам бизнеса переживать пока не о чем. Из-за общей международной ситуации, а также сложностей для полетов в большинство заграничных стран, даже в летний период в клубах посещаемость большая. Я бы даже сказал, непривычно. Это связано с тем, что у людей есть средства, которые они предпочитают тратить на свое развитие, в том числе физическое.

С другой стороны, даже хороший поток клиентов не может полностью покрыть растущую финансовую нагрузку на клубы. Во-первых, многие арендодатели с сентября повышают цены на помещения, в которых работают заведения. Во-вторых, у клубов потихоньку возникают проблемы с закупкой, а также обслуживанием оборудования для залов.

В первую очередь речь идет о кардиотренажерах. Все подобное оборудование импортное, цены на него резко выросли вместе с повышением курса валют в начале весны, но дальнейшего снижения стоимости не последовало. Это же касается ремонта и запчастей для уже закупленных тренажеров. Деталей либо нет, либо они стоят баснословных денег. К слову, в дефиците и специалисты, которые могут ремонтировать дорогое и сложное оборудование.

С тренажерным залом дела обстоят проще, так как "железо" практически не ломается и оно предельно архаично. Правда, иногда владельцам клубов приходится перетягивать сиденья и скамьи для занятий новой кожей, чтобы сохранить товарный вид оборудования.

Но если мы говорим о дорогом оборудовании, которое направлено на тренировки при реабилитации или для людей в возрасте, то здесь также могут возникнуть проблемы как с закупкой, так и ремонтом.

Если ситуация на рынке тренажеров не начнет меняться с точки зрения ценообразования и доступности в целом, то клубы будут вынуждены повышать стоимость абонементов. Это, в свою очередь, может сказаться на лояльности постоянных клиентов или будущих посетителей. Не стоит забывать, что конкуренция, например в Москве, достаточно большая.

Но и это не главная опасность для игроков на рынке фитнес-услуг. Клубы теряют и персонал. Это связано с тем, что все больше тренеров начинают работать в заведениях, где есть аренда зала. При такой схеме специалист приходит со своим клиентом, внося почасовую оплату или приобретая месячный абонемент. К слову, в большинстве случаев посетителям даже не нужно его покупать.

Когда тренер работает по аренде, он сам определяет стоимость своих занятий, но и клиентов должен искать сам. В данной ситуации специалисту недоступна такая услуга, как первичный инструктаж для новых членов клуба в системе, где он является штатным сотрудником. Этот механизм – один из лидирующих для продажи персональных тренировок. Но здесь фрилансерам давно на помощь пришли социальные сети.

Для меня совершенно очевидно, что клубы, которые работают по системе аренды, получают гораздо больше выгоды, нежели заведения, где берут сотрудников в штат. Но в столице пока нет массового распространения такой практики.

Еще одной из причин потери персонала является то, что многие тренеры начинают проводить выездные занятия: в парках, дома, в офисе, а также набравшие колоссальную популярность в период пандемии онлайн-тренировки.

Я знаю много коллег, которые вообще перестали работать очно: они проводят исключительно занятия на расстоянии, и их клиентов это вполне устраивает.

Значит ли это, что в перспективе на будущее фитнес-клубы в привычном их виде постепенно станут исчезать? Возможно, их начнут вытеснять мини-студии по разным направлениям тренировок, а желающим "покачаться" придется вернуться в подвальные залы. Но я думаю, что пока до этого не дойдет.