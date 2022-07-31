Стало известно о состоянии госпитализированного Чубайса

Состояние экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса в ходе лечения синдрома Гийена-Барре улучшилось, сообщает ТАСС. Ранее стало известно о госпитализации предпринимателя в одну из европейских клиник. Чубайс оценил свое состояние как стабильное, средней степени тяжести.

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Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше, — высказался источник агентства.

31 июля журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию с предварительным диагнозом синдром Гийена — Барре. Отмечалось, что комнату, где находился предприниматель, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химзащиты.