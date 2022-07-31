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30 минут назад

Раскрыта неожиданная польза пива

Майк Габриелян

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о пользе пива при заболеваниях почек. Небольшое количество напитка помогает организму выводить мелкие камни и песок, сообщает «Газета.Ru».

Раскрыта неожиданная польза пива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — сказал Лишин.

При этом он отметил, что пиво – не панацея, его не надо «пить литрами».

Для профилактики камней в почках Лишин также посоветовал отказаться от жирной, сладкой и соленой еды, а в период обострения не пить кофе.

Медик напомнил, что необходимо ежегодно проходить полное медицинское обследование.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предупредил, что мужчины, пьющие пиво, подвергают себя опасности из-за веществ, похожих на женские гормоны.

Общество,Евгений Брюн,
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