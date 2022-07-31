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8 минут назад

Брат Чубайса оказался не в курсе его госпитализации

Lenta.ru

Доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс оказался не в курсе госпитализации его брата Анатолия Чубайса в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, ему неизвестно о серьезных проблемах со здоровьем у политика.

Брат Чубайса оказался не в курсе его госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый раз слышу, ничего не знаю. У него особых проблем со здоровьем не было, все было более-менее нормально. Насколько я знаю, у него большие нагрузки, он чем-то серьезным занимается, но подробностей я не знаю. Это неожиданная новость», — рассказал Игорь Чубайс.

О госпитализации Анатолия Чубаса в Telegram-канале написала журналистка Ксения Собчак. Об этом она сообщила со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову.

«Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное"», — говорится в публикации.

Синдром Гийена-Барре — редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях.

Общество,Игорь Чубайс,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Ксения Собчак,
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