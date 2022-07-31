Брат Чубайса оказался не в курсе его госпитализации

«Первый раз слышу, ничего не знаю. У него особых проблем со здоровьем не было, все было более-менее нормально. Насколько я знаю, у него большие нагрузки, он чем-то серьезным занимается, но подробностей я не знаю. Это неожиданная новость», — рассказал Игорь Чубайс.