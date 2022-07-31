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1 час назад

Стало известно, почему на Западе негативно относятся к России

Илья Родин

Высказывания сотрудницы норвежской дипмиссии вызвали бурную реакцию общественности. Так, профессор Университета юго-восточной Норвегии (USN) Гленн Дизен рассказал в интервью RT, что грубые слова дипломата обусловлены тем, что в западном обществе на протяжении многих лет формировалось негативное отношение к россиянам.

Стало известно, почему на Западе негативно относятся к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ученый подчеркнул, что слова Элисабет Эллингсен о ненависти к русским не отражают «официальную позицию властей страны или народа». Но хорошо показывают, что на Западе в целом выработалось резко отрицательное отношение к жителям России.

Mash: норвежский консул Эллингсен устроила скандал в отеле и заявила о ненависти к русским

Гленн Дизен отметил, что на протяжении многих лет фиксирует любопытный парадокс. Его поражает то, что «ужасные вещи, которые говорят в адрес русских, невозможно сказать ни о какой другой нации».

По его словам, сформировалась особая форма расизма, которая используется только в отношении к одному народу.

Профессор пояснил, что расизм противоречит важнейшим либеральным институтам западной цивилизации. Но, по его словам, дело заключается в том, что к русским ценности Запада «не применимы».

В МИД РФ ранее прокомментировали скандал, устроенный в одном из мурманских отелей представительницей норвежского консульства. В ведомстве обвинили Эллингсен в национализме.

Общество,В мире,МИД России,
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