Девушка нашла объявление о продаже теленка на “Авито” и поселила его во дворе в Чертанове. Об этом сообщает Telegram-канал “Московские новости”. Она купила его за 20 тысяч рублей, чтобы спасти животное от убоя.

Девушка соорудила стойло для теленка во дворе, но она не знала что держать скот в жилых районах запрещено. Сообщают, что о ситуации с теленком узнали волонтеры и теперь животное находится в добрых руках. По данным канала, теленок будет жить в Подмосковье.