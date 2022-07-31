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1 час назад

Девушка поселила теленка во дворе в Чертанове. Видео

Денис Фьючин

Девушка нашла объявление о продаже теленка на “Авито” и поселила его во дворе в Чертанове. Об этом сообщает Telegram-канал “Московские новости”. Она купила его за 20 тысяч рублей, чтобы спасти животное от убоя.

Девушка соорудила стойло для теленка во дворе, но она не знала что держать скот в жилых районах запрещено. Сообщают, что о ситуации с теленком узнали волонтеры и теперь животное находится в добрых руках. По данным канала, теленок будет жить в Подмосковье.

Ранее сообщалось о заплыве собаки по Неве в Санкт-Петербурге.

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