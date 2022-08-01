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49 минут назад

В России выявили 10 824 случая коронавируса

Lenta.ruиещё 2

В России за последние сутки выявили 10 824 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 612 543. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 10 824 новых случая заражения Сovid-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее в стране зафиксировали 12 498 случаев заражения.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (3062), Петербурге (1711) и Подмосковье (712). Меньше всего — в Липецкой, Тульской областях и Красноярском крае (по 1 случаю).

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписались 6077 человек. Это на 0,3 процента больше по сравнению с предыдущим днем. За тот же период в стране госпитализировали 836 человек.

В России за сутки зафиксировали 36 летальных исходов. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 469 человек.

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