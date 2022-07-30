В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Российские туристы сняли порно на развалинах древней армянской крепости

Lenta.ru

Полиция Еревана проверяет порнографический ролик, который сняли российские туристы на развалинах древней крепости Эребуни, находящейся в Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Российские туристы сняли порно в древней армянской крепости
Фото: Marcin Konsek / Wikimedia CommonsMarcin Konsek / Wikimedia Commons

По их данным, пользователи соцсетей в Армении подозревают в съемках видео шеф-редактора телеканала Пятница, а также креативного продюсера телеканала «Ю».

Видео было опубликовано на одном из порнографических сайтов, сейчас его уже удалили. На кадрах мужчина и женщина занимаются сексом во время прогулки по крепости Эребуни.

Комментариев от авторов видео на данный момент не поступало.

Ранее в Сочи двое россиян занялись сексом на сапах посреди многолюдного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину, которые вступили в половой контакт, плавая при этом на доске для сап-серфинга.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители