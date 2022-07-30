Российские туристы сняли порно в древней армянской крепости

Полиция Еревана проверяет порнографический ролик, который сняли российские туристы на развалинах древней крепости Эребуни, находящейся в Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По их данным, пользователи соцсетей в Армении подозревают в съемках видео шеф-редактора телеканала Пятница, а также креативного продюсера телеканала «Ю».
Видео было опубликовано на одном из порнографических сайтов, сейчас его уже удалили. На кадрах мужчина и женщина занимаются сексом во время прогулки по крепости Эребуни.
Комментариев от авторов видео на данный момент не поступало.
Ранее в Сочи двое россиян занялись сексом на сапах посреди многолюдного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину, которые вступили в половой контакт, плавая при этом на доске для сап-серфинга.