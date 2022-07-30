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52 минуты назад

Шутки Задорнова про санкции и Украину оказались пророческими

РИА "ФедералПресс"

Сатирика не стало пять лет назад, но его шутки до сих пор оказываются пророческими. На этот раз речь идет о шутках по поводу Украины и санкций.

Шутки Задорнова про санкции и Украину оказались пророческими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина войдет в историю как единственная страна, народ которой решил, что больше не хочет жить плохо, и после этого стал жить еще хуже», – шутил Михаил Задорнов в 2015-м году.

Так и случилось. После государственного переворота Украина превратилась в страну, которой постоянно требуется помощь других государств.

Также Задорнов около десяти лет назад описал, как будут обстоять дела с санкциями.

«Госдеп издал 34-ый том со списками, кому нельзя приезжать в США», – писал сатирик.

Про ситуацию с Украиной у Задорнова также было много шуток.

«Европа топила дровами, дрова в Европу поставляла Россия, а в Украине их воровали», – шутил Задорнов.

Множество шуток сатирика оказались реальностью в наше время.

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Ранее «ФедералПресс» писал о том, что психолог не против визитов к гадалкам. В обращении к таким экспертам нет ничего ужасного, ведь можно получить и хорошие советы.

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