Шутки Задорнова про санкции и Украину оказались пророческими

Сатирика не стало пять лет назад, но его шутки до сих пор оказываются пророческими. На этот раз речь идет о шутках по поводу Украины и санкций.
«Украина войдет в историю как единственная страна, народ которой решил, что больше не хочет жить плохо, и после этого стал жить еще хуже», – шутил Михаил Задорнов в 2015-м году.
Так и случилось. После государственного переворота Украина превратилась в страну, которой постоянно требуется помощь других государств.
Также Задорнов около десяти лет назад описал, как будут обстоять дела с санкциями.
«Госдеп издал 34-ый том со списками, кому нельзя приезжать в США», – писал сатирик.
Про ситуацию с Украиной у Задорнова также было много шуток.
«Европа топила дровами, дрова в Европу поставляла Россия, а в Украине их воровали», – шутил Задорнов.
Множество шуток сатирика оказались реальностью в наше время.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что психолог не против визитов к гадалкам. В обращении к таким экспертам нет ничего ужасного, ведь можно получить и хорошие советы.