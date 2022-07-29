Производитель обоев с украинским Крымом ответил на критику Володина

Директор фабрики обоев Barton Wallpapers Станислав Учунжян, где произвели нашумевшую продукцию с украинским Крымом, пообещал все исправить. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с NEWS.ru.

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Учунжян отметил, что его компания не хотела никого обидеть и уж тем более не собиралась делать никаких политических заявлений выпуском детских фотообоев с картой мира, на которой Крым представлен частью Украины. Он считает, что ситуация произошла из-за недосмотра со стороны сотрудника, взявшего старые лекала.

«Конечно же Крым российский, исправим обязательно», — подытожил Учунжян.

Ранее жители Москвы заметили в столичных магазинах Leroy Merlin детские фотообои с картой мира, на которой Крым изображен частью Украины. Также на полотне не было независимых республик Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР. При этом по описанию оказалось, что обои произвели в России и продают под брендами Primavera и Barton Wallpapers.