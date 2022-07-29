В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
15 минут назад

Раскрыто влияние сидячей работы на либидо

Елена Прошина

Фитнес-эксперт и специалист по движению Анна Иванова объяснила, как малоподвижный образ жизни влияет на либидо и что с этим делать. Об этом сообщает «Мослента».

Раскрыто влияние сидячей работы на либидо
Фото: РамблерРамблер

Эксперт объяснила, что на либидо напрямую влияет правильная циркуляция крови, в особенности её приток к половым органам. Долгая сидячая работа же способствует различным нарушениям и зажимам в области таза, что, по словам эксперта, негативно влияет на «метаболизм, либидо и самочувствие в целом».

Чтобы избежать осложнений, эксперт рекомендует проводить ежедневные 15-минутные тренировки.

«Мышцы тазового дна нужно не укреплять, а работать над их эластичностью. Когда мускулатура таза работает правильно, нормализуется кровообращение, улучшается циркуляция лимфы, налаживается обмен веществ, органы малого таза получают достаточное питание», – советует Анна Иванова.

Она также добавила, что время, через которое станет заметен эффект от тренировок может быть индивидуальным. Кто-то заметит эффект уже через три месяца, а кому-то придётся ждать полгода.

Напомним, что ранее сексологи рассказали о том, сколько сексуальных контактов в среднем пойдут на пользу здоровью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители