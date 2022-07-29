Раскрыто влияние сидячей работы на либидо

Фитнес-эксперт и специалист по движению Анна Иванова объяснила, как малоподвижный образ жизни влияет на либидо и что с этим делать. Об этом сообщает «Мослента».

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Эксперт объяснила, что на либидо напрямую влияет правильная циркуляция крови, в особенности её приток к половым органам. Долгая сидячая работа же способствует различным нарушениям и зажимам в области таза, что, по словам эксперта, негативно влияет на «метаболизм, либидо и самочувствие в целом».

Чтобы избежать осложнений, эксперт рекомендует проводить ежедневные 15-минутные тренировки.

«Мышцы тазового дна нужно не укреплять, а работать над их эластичностью. Когда мускулатура таза работает правильно, нормализуется кровообращение, улучшается циркуляция лимфы, налаживается обмен веществ, органы малого таза получают достаточное питание», – советует Анна Иванова.

Она также добавила, что время, через которое станет заметен эффект от тренировок может быть индивидуальным. Кто-то заметит эффект уже через три месяца, а кому-то придётся ждать полгода.