Rambler&Co громко заявил о себе на премии LOUD-2022: Медиахолдинг взял золото

Победу принесла кампания по коммуникационному продвижению проекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки»
Премия в области коммуникаций LOUD (перевод с английского – «громкий») подвела итоги и назвала лучшие пиар-кампании 2021 года. Медиахолдинг Rambler&Co был представлен в номинации «Integrated MarPR: интегрированные коммуникации», куда входят всеохватные проекты 360°, включающие инструменты рекламы, маркетинга и PR.
В конкурсе участвовал проект коммуникационного продвижения документального сериала крупнейшего федерального издания «Лента.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009». В кампании был использован комплексный подход – креативные и медийные активности: посты в социальных сетях и Telegram-каналах, взаимодействие со СМИ и KOL’s, партнерские интеграции с релевантными площадками, участие в премиях, а также разработка концепции, изготовление и рассылка тематической сувенирной продукции подарков. Стратегия коммуникаций была основана на связи поколений, чтобы дать почувствовать или вспомнить атмосферу и вайбы «нулевых» – времени, которое сформировало музыкальную культуру 2000-2009 годов и превратило в целую индустрию со своими законами и кумирами.
Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру»:
«Для нас эта награда вдвойне приятна. Во-первых, потому что действительно сама коммуникационная кампания вышла очень интересной – в ней было задействовано много различных способов и подходов к достижению внимания аудитории. Эта стратегия сработала и, действительно, помогла нам привлечь очень много органического аудиторного внимания к проекту. И, во-вторых, мы сами этот сериал очень любим и ценим и считаем его одним из лучших и запоминающихся документальных проектов на российском рынке, выпущенных в прошлом году. Полученная награда – яркое доказательство того, что всё было не зря!»
Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:
«У холдинга есть всё для того, чтобы проводить эффективные PR-кампании, – медиаактивы постоянно представляют креативные проекты, а команда внешних коммуникаций совместно с редакцией умеет их эффектно упаковывать – получается двойное комбо! Мы рады, что наша работа заметна индустрии и получает награду от экспертов».
Члены жюри высоко оценили заявку и очную защиту проекта, отметив чётко поставленные цели, перевыполнение KPI проекта с помощью эффективных PR-инструментов, креативный подход к задачам и результаты: посты про «Историю русской поп-музыки» в Telegram-каналах набрали охват 23,4 миллиона, а в СМИ вышло 683 публикации с охватом в 43,4 миллиона (по данным «Медиалогии», 2021). Благодаря интеграции различных коммуникационных каналов в продвижение проекта, при минимальном бюджете суммарное число зрителей и читателей второго сезона проекта «История русской поп-музыки» превысило 160 миллионов.