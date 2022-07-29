Rambler&Co громко заявил о себе на премии LOUD-2022: Медиахолдинг взял золото

«Для нас эта награда вдвойне приятна. Во-первых, потому что действительно сама коммуникационная кампания вышла очень интересной – в ней было задействовано много различных способов и подходов к достижению внимания аудитории. Эта стратегия сработала и, действительно, помогла нам привлечь очень много органического аудиторного внимания к проекту. И, во-вторых, мы сами этот сериал очень любим и ценим и считаем его одним из лучших и запоминающихся документальных проектов на российском рынке, выпущенных в прошлом году. Полученная награда – яркое доказательство того, что всё было не зря!»