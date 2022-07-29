В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян политикам

Lenta.ru

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 78 процентов россиян. Рейтинг доверия граждан российским политикам раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян политикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрос проводился с 18 по 24 июля. В результате выяснилось, что работу российского лидера одобряют 78 процентов жителей страны, положительные оценки работ премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России составили 51,6 и 52,3 процента соответственно.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7 процента респондентов <...>, Михаилу Мишустину — 62,1 процента», — сказано в сообщении.

Россияне также рассказали об отношении к другим политикам. В частности, о доверии председателю КПРФ Геннадию Зюганову заявили 33 процента опрошенных, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 32 процента. Председателю ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,1 процента респондентов, а лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1 процента.

Самый высокий уровень поддержки у партии «Единая Россия» (41,4 процента), следом идут КПРФ (10,3 процента), ЛДПР (7,5 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,8 процента) и «Новые люди» (4,3 процента).

30 июня ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации на Украине. Так, более 70 процентов опрошенных поддерживают ее. ВЦИОМ указал, что и понимание целей СВО осталось стабильным.

Общество,Алексей Нечаев,Михаил Мишустин,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,ВЦИОМ,Справедливая Россия,Единая Россия,Правительство РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители