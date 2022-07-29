В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
48 минут назад

Российский вирусолог заявил о начале новой волны коронавируса

Lenta.ru

Доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал носить маски и вакцинироваться в связи с началом новой волны коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог заявил о начале новой волны коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Заболеваемость в конце лета, начале сентября будет соответствовать уровню начала этого года. Тогда во всем мире зафиксировали около 3,5 миллиона заразившихся», — отметил российский вирусолог.

По его словам, даже без распоряжения властей люди, которые ответственно относятся к здоровью, должны соблюдать меры профилактики и носить средства индивидуальной защиты.

«Волна уже начинается. Чтобы у человека развился иммунитет от вакцинации, нужно, по крайней мере, две или три недели. Уже сейчас надо вакцинироваться и ревакцинироваться», — добавил Альтштейн.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Чтобы убедиться, простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест.

По данным оперштаба на 29 июля, в России впервые с апреля за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в стране за все время пандемии достигло 18 554 036.

Общество,Анатолий Альтштейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители