Пока вы спали: "закрытие" россиянам въезда в ЕС и неожиданное признание Латвии

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Прибалтика рассчитывает закрыть россиянам въезд в ЕС

Таллин запретил гражданам России подавать документы на получение эстонского ВНЖ или визы для обучающихся в вузах страны. При этом эстонские власти недовольны тем, что вынуждены пускать россиян по шенгенским визам, и намерены добиться запрета на их выдачу на уровне ЕС. Об этом сообщают «Известия».

В Литве и Латвии заявили о своей поддержке инициативы Эстонии, председатели парламентских фракций крупнейших партий Финляндии также считают, что следует запретить выдачу туристических виз россиянам. При этом обсуждается и вариант с обязательным подписанием документа, которым россияне осуждают действия властей страны. Только после этого их пустят в ЕС.

В Латвии признали возобновление закупок российского газа

Latvijas gāze возобновила закупки российского газа с помощью посредников, при этом оплата за него производится в евро. Об этом со ссылкой на главу компании Айгарса Калвитиса пишет Delfi.

«Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик», - пояснил он, отказавшись сообщить, кто именно продает Латвии газ.

В России предложили ввести скидочные карты для малоимущих

Депутаты Госдумы подготовила законопроект о предоставлении малоимущим россиянам индивидуальных бессрочных дисконтных карт, с помощью которых можно будет покупать продукты, лекарства и услуги по сниженной цене. Об этом пишут «Известия».

Авторы законопроекта рассчитывают, что к программе на добровольной основе присоединяться торговые сети. Предполагается, что карты будут выдаваться гражданам России, чей доход меньше прожиточного минимума в 13,9 тыс. рублей.

Лидеры Китая и США обсудили Тайвань

Американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор на фоне растущей напряженности между странами. В ходе него был поднят вопрос Тайваня и Си Цзиньпин напомнил своему американскому коллеге, что «играющий с огнем» непременно сам себя обожжет, сообщают «Известия».

В свою очередь Байден заметил, что США по-прежнему «решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво» Тайваня. Несмотря на жесткую риторику лидеров США и Китая, эксперты считают позитивным сигналом то, что линии связи остаются открытыми, причем на самом высшем уровне.

Россию хотят поместить в один ряд с Кубой и КНДР

Сенат США потребовал от Госдепартамента объявить Россию страной – спонсором терроризма. Это было сделано на фоне заявления госсекретаря о намерении начать переговоры с Москвой об обмене заключенными. Решение парламента может серьезно осложнить обсуждение обмена американских граждан на россиянина Виктора Бута, пишет «Независимая газета».