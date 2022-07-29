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51 минуту назад

Пока вы спали: "закрытие" россиянам въезда в ЕС и неожиданное признание Латвии

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Прибалтика рассчитывает закрыть россиянам въезд в ЕС

Таллин запретил гражданам России подавать документы на получение эстонского ВНЖ или визы для обучающихся в вузах страны. При этом эстонские власти недовольны тем, что вынуждены пускать россиян по шенгенским визам, и намерены добиться запрета на их выдачу на уровне ЕС. Об этом сообщают «Известия».

В Литве и Латвии заявили о своей поддержке инициативы Эстонии, председатели парламентских фракций крупнейших партий Финляндии также считают, что следует запретить выдачу туристических виз россиянам. При этом обсуждается и вариант с обязательным подписанием документа, которым россияне осуждают действия властей страны. Только после этого их пустят в ЕС.

В Латвии признали возобновление закупок российского газа

Latvijas gāze возобновила закупки российского газа с помощью посредников, при этом оплата за него производится в евро. Об этом со ссылкой на главу компании Айгарса Калвитиса пишет Delfi.

«Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик», - пояснил он, отказавшись сообщить, кто именно продает Латвии газ.

В России предложили ввести скидочные карты для малоимущих

Депутаты Госдумы подготовила законопроект о предоставлении малоимущим россиянам индивидуальных бессрочных дисконтных карт, с помощью которых можно будет покупать продукты, лекарства и услуги по сниженной цене. Об этом пишут «Известия».

Авторы законопроекта рассчитывают, что к программе на добровольной основе присоединяться торговые сети. Предполагается, что карты будут выдаваться гражданам России, чей доход меньше прожиточного минимума в 13,9 тыс. рублей.

Лидеры Китая и США обсудили Тайвань

Американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор на фоне растущей напряженности между странами. В ходе него был поднят вопрос Тайваня и Си Цзиньпин напомнил своему американскому коллеге, что «играющий с огнем» непременно сам себя обожжет, сообщают «Известия».

В свою очередь Байден заметил, что США по-прежнему «решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво» Тайваня. Несмотря на жесткую риторику лидеров США и Китая, эксперты считают позитивным сигналом то, что линии связи остаются открытыми, причем на самом высшем уровне.

Россию хотят поместить в один ряд с Кубой и КНДР

Сенат США потребовал от Госдепартамента объявить Россию страной – спонсором терроризма. Это было сделано на фоне заявления госсекретаря о намерении начать переговоры с Москвой об обмене заключенными. Решение парламента может серьезно осложнить обсуждение обмена американских граждан на россиянина Виктора Бута, пишет «Независимая газета».

Американские сенаторы приняли единогласно резолюцию, которой ставят Россию на один уровень с Ираном, Кубой, Северной Кореей и Сирией. По мнению парламентариев, Россия должна быть объявлена страной – спонсором терроризма за «действия в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине», которые привели к смерти «бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей».

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