Быков, Альбац и Алешковский внесены в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов трех человек и одно юридическое лицо. Среди попавших в перечень — писатель Дмитрий Быков, главный редактор издания The New Times Евгения Альбац, а также благотворитель и журналист Дмитрий Алешковский, следует из документа.
Альбац намерена оспорить свое включение в реестр СМИ-иноагентов. Об этом она сказала в интервью РБК.
«Меня об этом не уведомили. Конечно, юристы будут оспаривать решение Минюста», — сказала журналистка.
Кроме того, Минюст внес в этот реестр юридическое лицо «Иноагент ААВ» — оно было создано бывшим главным редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, ранее также признанным СМИ-иноагентом.
Теперь в реестре СМИ-иноагентов 172 физических и юридических лица. Последнее крупное расширение — на шесть человек — произошло в начале июня. Тогда иностранными агентами признали, в частности, журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, а также бизнесмена Евгения Чичваркина.