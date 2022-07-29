Быков, Альбац и Алешковский внесены в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов трех человек и одно юридическое лицо. Среди попавших в перечень — писатель Дмитрий Быков, главный редактор издания The New Times Евгения Альбац, а также благотворитель и журналист Дмитрий Алешковский, следует из документа.

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Альбац намерена оспорить свое включение в реестр СМИ-иноагентов. Об этом она сказала в интервью РБК.

«Меня об этом не уведомили. Конечно, юристы будут оспаривать решение Минюста», — сказала журналистка.

Кроме того, Минюст внес в этот реестр юридическое лицо «Иноагент ААВ» — оно было создано бывшим главным редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, ранее также признанным СМИ-иноагентом.