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1 час назад

Быков, Альбац и Алешковский внесены в реестр СМИ-иноагентов

BFM.RUиещё 6

Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов трех человек и одно юридическое лицо. Среди попавших в перечень — писатель Дмитрий Быков, главный редактор издания The New Times Евгения Альбац, а также благотворитель и журналист Дмитрий Алешковский, следует из документа.

Быков, Альбац и Алешковский внесены в реестр СМИ-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Альбац намерена оспорить свое включение в реестр СМИ-иноагентов. Об этом она сказала в интервью РБК.

«Меня об этом не уведомили. Конечно, юристы будут оспаривать решение Минюста», — сказала журналистка.

Кроме того, Минюст внес в этот реестр юридическое лицо «Иноагент ААВ» — оно было создано бывшим главным редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, ранее также признанным СМИ-иноагентом.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 172 физических и юридических лица. Последнее крупное расширение — на шесть человек — произошло в начале июня. Тогда иностранными агентами признали, в частности, журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, а также бизнесмена Евгения Чичваркина.

Общество,Алексей Венедиктов,
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