Концерты группы Little Big, участники которой недавно покинули Россию, отменяют и в США, сообщил обозреватель телеканала "Царьград" Андрей Ковалёв.
Ковалев рассказал, что выступления отменили из-за невысокого спроса на билеты. Комментируя отмену концертов в США, он отметил:
"Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны? Никто их не знает. Только русские могут прийти, а русские за границей сейчас тоже патриоты".
Теперь концерты Little Big не вызывают интереса у жителей "ни по ту, ни по другую сторону океана", - сказал Андрей Ковалев.
В июне группа Little Big покинула Россию. Участники группы живут в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что музыканты отменили концерты в России, которые должны были состояться в рамках тура с 27 августа по 10 декабря.