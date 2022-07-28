В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
5 минут назад

Евгений Тепляков рассказал о драке с начальником охраны МГУ

Елена Прошина

Отец десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал о новом конфликте с администрацией вуза. Об этом пишет «Мослента».

Отец Алисы Тепляковой рассказал о драке с начальником охраны МГУ
Фото: скрин видеоскрин видео

Евгений Тепляков назвал фейком видеозапись, на которой его дочь плачет после того, как Евгений якобы избил преподавателя психологии.

Отец Алисы Тепляковой пригрозил судом ректору московского вуза

«Алиса не плакала, а "избитый преподаватель" на видео — это начальник охраны факультета психологии. Там нет ни одного преподавателя факультета. Специально усиленная в этот день охрана не пускала папу к ребенку и нанесла папе незначительные повреждения, а сотрудница учебной части, улыбаясь, снимала происходящее на видео, которое вскоре появилось в сети», – объяснил Тепляков.

По словам многодетного отца, в тот день ни с одним преподавателем МГУ он даже не виделся. Он также уточнил, что сам вызвал полицию из-за того, что его насильно не пускали к ребёнку.

«В показаниях участников, данных полиции, было указано, что они препятствовали проходу папы физически, якобы "пострадавший преподаватель" также дал показания, в которых он утверждает, что удерживал папу силой по приказу Зинченко. О "драке" ни слова», – рассказал Евгений Тепляков.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда семья Тепляковых попадает в конфликты с высшими учебными заведениями страны. Например, ранее отец Алисы Тепляковой угрожал судом ректору московского вуза «Синергия».

https://news.rambler.ru/community/49062974-otets-alisy-teplyakovoy-prigrozil-sudom-rektoru-moskovskogo-vuza

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители