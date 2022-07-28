Отец Алисы Тепляковой рассказал о драке с начальником охраны МГУ

Отец десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал о новом конфликте с администрацией вуза. Об этом пишет «Мослента».

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Евгений Тепляков назвал фейком видеозапись, на которой его дочь плачет после того, как Евгений якобы избил преподавателя психологии.

«Алиса не плакала, а "избитый преподаватель" на видео — это начальник охраны факультета психологии. Там нет ни одного преподавателя факультета. Специально усиленная в этот день охрана не пускала папу к ребенку и нанесла папе незначительные повреждения, а сотрудница учебной части, улыбаясь, снимала происходящее на видео, которое вскоре появилось в сети», – объяснил Тепляков.

По словам многодетного отца, в тот день ни с одним преподавателем МГУ он даже не виделся. Он также уточнил, что сам вызвал полицию из-за того, что его насильно не пускали к ребёнку.

«В показаниях участников, данных полиции, было указано, что они препятствовали проходу папы физически, якобы "пострадавший преподаватель" также дал показания, в которых он утверждает, что удерживал папу силой по приказу Зинченко. О "драке" ни слова», – рассказал Евгений Тепляков.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда семья Тепляковых попадает в конфликты с высшими учебными заведениями страны. Например, ранее отец Алисы Тепляковой угрожал судом ректору московского вуза «Синергия».