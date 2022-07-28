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59 минут назад

Суд на 50 тыс руб оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову

Газета.Ruиещё 5

Мещанский суд Москвы на 50 тыс. рублей оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по протоколу «о дискредитации ВС РФ», передает РИА «Новости» из зала суда.

«Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Ранее на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. По информации канала, причиной стало выступление Овсянниковой возле здания Басманного суда во время ареста муниципального депутата Ильи Яшина.

В настоящее время Овсянникову отпустили из отделения ОВД. Суд состоится на следующей неделе. Согласно статье, для физических лиц предусмотрен штраф до 50 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс.

14 марта 2022 года Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления.

Общество,Видео,Марина Овсянникова,Илья Яшин,Верховный суд,Первый канал,
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