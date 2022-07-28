Мещанский суд Москвы на 50 тыс. рублей оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по протоколу «о дискредитации ВС РФ», передает РИА «Новости» из зала суда.

«Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Ранее на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. По информации канала, причиной стало выступление Овсянниковой возле здания Басманного суда во время ареста муниципального депутата Ильи Яшина.

В настоящее время Овсянникову отпустили из отделения ОВД. Суд состоится на следующей неделе. Согласно статье, для физических лиц предусмотрен штраф до 50 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс.