Названы самые бюджетные направления России для отдыха в августе

Российским путешественникам перечислили самые бюджетные внутренние направления для отпуска в августе и назвали оптимальную стоимость проживания во время отдыха. Об этом пишут «Известия».

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Выяснилось, что выгоднее всего соотечественникам обойдется отпуск в Москве, куда стоимость путевок с 2021 года снизилась на 30-40 процентов. Так, цена недельного тура на двоих стартует от 22,6 тысячи рублей. В сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице.

Также провести летний отдых с наименьшими затратами можно в Санкт-Петербурге. При этом в пресс-службе туроператора «Интурист» отметили, что стоимость размещения в отелях Северной столицы повысилась на 20-25 процентов к прошлому году и составила в среднем 29,3 тысячи рублей на двоих (в гостиницах категории три звезды).

Еще одним доступным направлением, по мнению авторов материала, стала Калининградская область. Семидневный отпуск в трехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков обойдется двоим туристам в 42,3 тысячи рублей. В топ-5 рейтинга также вошли Татарстан и Кавминводы, где провести неделю можно за 43 и 50 тысяч рублей соответственно.