В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Названы самые бюджетные направления России для отдыха в августе

Lenta.ru

Российским путешественникам перечислили самые бюджетные внутренние направления для отпуска в августе и назвали оптимальную стоимость проживания во время отдыха. Об этом пишут «Известия».

Названы самые бюджетные направления России для отдыха в августе
Фото: ShutterstockShutterstock

Выяснилось, что выгоднее всего соотечественникам обойдется отпуск в Москве, куда стоимость путевок с 2021 года снизилась на 30-40 процентов. Так, цена недельного тура на двоих стартует от 22,6 тысячи рублей. В сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице.

Также провести летний отдых с наименьшими затратами можно в Санкт-Петербурге. При этом в пресс-службе туроператора «Интурист» отметили, что стоимость размещения в отелях Северной столицы повысилась на 20-25 процентов к прошлому году и составила в среднем 29,3 тысячи рублей на двоих (в гостиницах категории три звезды).

Еще одним доступным направлением, по мнению авторов материала, стала Калининградская область. Семидневный отпуск в трехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков обойдется двоим туристам в 42,3 тысячи рублей. В топ-5 рейтинга также вошли Татарстан и Кавминводы, где провести неделю можно за 43 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее в июле россиянам назвали дешевые варианты отдыха в последних свободных гостиницах Сочи на лето. Так, одно из самых бюджетных предложений отдыха в августе можно найти у отеля «Бархатные сезоны» — проживание на двоих обойдется в 43,2 тысячи рублей.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители