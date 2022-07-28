СМИ: вузы засекретили данные поступающих в вузы детей участников СВО

Данные детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине, которые имеют льготы при поступлении в вузы, оказались засекречены. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина для таких абитуриентов вузы выделили 10% от общего числа бюджетных мест. Дети раненых или погибших военных могут поступать без экзаменов, а детей живых участников СВО зачисляют даже с низкими баллами ЕГЭ.
Как выяснило издание, в настоящий момент желающих воспользоваться льготой оказалось меньше, чем зарезервированных для них мест. Так, МГУ им. Ломоносова из 4,1 тыс. бюджетных мест по спецльготе выделил 408, однако в настоящее время квотой воспользовались лишь 146 человек.
В Российском государственном гуманитарном университете для этой категории выделено 150 бюджетных мест, а документы подали 110 человек. В НИУ ВШЭ из 2,5 тыс. бюджетных мест выделили 266, а желающих оказалось 173 человека. В МФТИ и вовсе получили лишь две заявки.
Кроме того, личные данные таких абитуриентов оказались засекречены. Так, если обычного поступающего можно найти в списках по ФИО или СНИЛС, то детям военнослужащих присвоены некие спецномера, которые не позволяют идентифицировать их личность. По мнению члена одной из приемных комиссий, так было сделано, чтобы по данным детей не вычислили данные их родственников, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.