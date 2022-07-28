СМИ: вузы засекретили данные поступающих в вузы детей участников СВО

Данные детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине, которые имеют льготы при поступлении в вузы, оказались засекречены. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина для таких абитуриентов вузы выделили 10% от общего числа бюджетных мест. Дети раненых или погибших военных могут поступать без экзаменов, а детей живых участников СВО зачисляют даже с низкими баллами ЕГЭ.

Как выяснило издание, в настоящий момент желающих воспользоваться льготой оказалось меньше, чем зарезервированных для них мест. Так, МГУ им. Ломоносова из 4,1 тыс. бюджетных мест по спецльготе выделил 408, однако в настоящее время квотой воспользовались лишь 146 человек.

В Российском государственном гуманитарном университете для этой категории выделено 150 бюджетных мест, а документы подали 110 человек. В НИУ ВШЭ из 2,5 тыс. бюджетных мест выделили 266, а желающих оказалось 173 человека. В МФТИ и вовсе получили лишь две заявки.