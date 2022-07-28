Тепляков предоставил свою версию «завала» зимней сессии Алисой

Евгений Тепляков в своем блоге назвал фейком новость о том, что его девятилетняя дочь Алиса завалила зимнюю сессию в МГУ потому что не справлялась с учебными нагрузками, и рассказал свою версию развития событий.

Фото: Редакция / YouTube Редакция / YouTube

«Зинченко (декан психологического факультета МГУ - прим. "Мосленты") запретил охране пропускать папу на факультет 8 сентября, папа мешал вести травлю и "сливать" ребенка, а также-тестировать "с информированного согласия", на чем очень настаивал Зинченко на личных встречах, Алису травила учебная часть, она же организовала "сливы" фейков в СМИ», — написал он.

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По словам отца юной студенки, представители факультета психологии запрещали девочке посещать семинары с иностранными студентами, направлять вопросы преподавателям по электронной почте, ее курсовую работу не допустили к проверку и участию в конкурсе. Ответы на залания универсиады «Ломоносов» также были исключены из общей проверки. По мнению Евгения, они были правильными, но не понравились учебной части.

Тепляков рассказал, что первый экзамен у Алисы принимал преподаватель с другого факультета, и затем более часа обсуждал оценку с руководством учебной части.

«Как было сказано проректором на встрече, преподаватель считал, что у Алисы была четверка, но психфак запретил ее ставить. Свидетели этой фразы проректора — сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка РФ», — заявил отец девочки.

На втором экзамене ребенок дал верные ответы, но результаты тестирования не показали родителям, рассказал Тепляков. По его словам, Алисе больше часа задавали вопросы типа: «в каком конкретно учебнике из трех перечисленных было такое определение?». Ни одной существенной ошибки в ответах названо не было.

«Потом Алиса болела, предоставив справку, а психфак писал в СМИ, что она "завалила сессию". Апелляцию факультет проводить испугался, она якобы "не предусмотрена", комиссия по этике не отреагировала на обращения, видеозапись экзамена показывать психфак также не рискнул», — пояснил Евгений Тепляков.