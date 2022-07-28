Россияне расхотели переезжать в популярную пляжную страну

Граждане России расхотели переезжать в Таиланд — в июне 2022 года количество запросов на получение официального статуса относительно мая снизилось на 20,66 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Thailand Real Estate (TRE).

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Число запросов россиян сокращается три месяца подряд с апреля 2022 года. Несмотря на снижение показателей, в июне 2022 года интерес россиян к переезду в Таиланд оказался почти вдвое выше, чем в июне 2021-го. Соответствующий параметр был на 97,88 процента выше, чем годом ранее. По сравнению с июнем 2020-го положительная динамика составила 81,51 процента.

Всего за период с января по июнь 2022 года интерес граждан России к переезду в Таиланд оказался на 218,1 процента выше относительно аналогичного периода прошлого года и втрое больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года. Среднемесячное число запросов среди россиян по теме переезда в популярную пляжную страну подскочило на 179,27 процента по сравнению с аналогичным параметром, зафиксированным в 2021 году.