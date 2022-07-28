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53 минуты назад

В SuperJob назвали наиболее неблагоприятный для поиска работы возраст

RT на русском

Руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала итоги опроса, согласно которому россиянам после 45 лет становится сложнее найти работу.

Назван наиболее неблагоприятный для поиска работы возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, чем старше человек, тем поиск сложнее. Мы просили соискателей по 10-балльной шкале оценить сложность поиска работы. Проще всего тем, кому исполнилось от 27 до 29 лет, они оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Самые большие сложности испытывают россияне старше 60 лет (8,2 балла). Но в целом средний балл по всему рынку труда в этом году составил 6,4, показатели находятся на уровне 2021 года», — сказала эксперт.

Также она добавила, что рекрутинговая активность работодателей в настоящее время находится на уровне 2017—2019 годов: идёт рост числа вакансий практически по всем отраслям.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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