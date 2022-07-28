Назван наиболее неблагоприятный для поиска работы возраст

«Действительно, чем старше человек, тем поиск сложнее. Мы просили соискателей по 10-балльной шкале оценить сложность поиска работы. Проще всего тем, кому исполнилось от 27 до 29 лет, они оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Самые большие сложности испытывают россияне старше 60 лет (8,2 балла). Но в целом средний балл по всему рынку труда в этом году составил 6,4, показатели находятся на уровне 2021 года», — сказала эксперт.