В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать спелый арбуз

«Не должно быть глубоких царапин, трещин, мягкой проминающейся корки. Корка должна быть твердая, блестящая. Желательно, чтобы было желтое пятно или оранжевое пятно, это будет свидетельствовать о том, что арбуз лежал на солнце, ему этого солнца было достаточно, чтобы набрать максимальное количество сахара и сладости», - сказала Надежда Раева.