В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать спелый арбуз

Желтое или оранжевое пятно на боку арбуза означает, что он зрел на солнце и стал спелым и сладким. Об этом начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева сообщила в ходе пресс-конференции, посвященной началу сезона бахчевых.
При выборе арбуза нужно обратить внимание на целостность кожуры, подчеркнула она.
«Не должно быть глубоких царапин, трещин, мягкой проминающейся корки. Корка должна быть твердая, блестящая. Желательно, чтобы было желтое пятно или оранжевое пятно, это будет свидетельствовать о том, что арбуз лежал на солнце, ему этого солнца было достаточно, чтобы набрать максимальное количество сахара и сладости», - сказала Надежда Раева.
Она также рекомендовала выбирать арбузы среднего размера. Большие или маленькие могут оказаться неспелыми или наоборот перезревшими, уточнила представитель Роспотребнадзора.