Пока вы спали: атомный флот на Севморпути и и возможность запрета выдачи виз россиянам

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ЕС может обсудить запрет на выдачу виз россиянам

Эстония заявила о подготовке предложения о запрете выдачи туристических виз россиянам на уровне всего Евросоюза. За прекращение выдачи виз выступают и крупнейшие партии Финляндии. Останется ли Шенген доступным для россиян, разбирались «Известия».

В постпредстве ЕС в Москве заявили, что пока никакого обсуждения относительно запрета или ограничений на выдачу гражданам России шенгенских виз не ведется, однако страны-члены объединения могут поднять этот вопрос в любое время. При этом опрошенные изданием эксперты усомнились, что все 27 стран-членов ЕС согласятся с таким предложением.

Атомные подлодки прикроют Севморпуть

Тихоокеанский флот ВМФ России проверил возможности атомных подводных лодок проекта 949 в ходе учений, которые были проведены весной и в начале лета в районе Северного морского пути. Эксперты отмечают, что по мере таяния ледников защита этой трассы становится все актуальнее, пишут «Известия».

По словам экспертов, по мере освобождения Северного морского пути от льдов возрастает его значимость и растет риск атак со стороны США. При этом среди задач подводных лодок проекта 949, помимо борьбы с авианосными соединениями, есть и уничтожение десантных сил противника, а также охота за его морскими караванами.

Немецкое оружие угрожает России

Германия передала Украине три немецкие реактивные системы залпового огня Mars II, пять зенитных самоходных установок Gepard и десять самоходных гаубиц PzH 2000, которые могут быть использованы украинскими властями в том числе и для ударов по российской территории. Об этом сообщает «Независимая газета».

Издание также обратило внимание на выступление федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в ходе которого тот заявил, что военные действия а на Украине «представляют собой войну против единства Европы, ценностей и нашего понимания мирового порядка».

Бориса Джонсона прочат в генсеки НАТО

После ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании парламентарии и госчиновники страны хотели бы видеть на его месте генерального секретаря НАТО. При этом Джонсон, как ярый сторонник Украины, может заручиться мощной поддержкой США, отмечает «Коммерсант».

Однако выход Великобритании из ЕС не добавляет Борису Джонсону популярности в континентальной Европе, и вето на его кандидату может наложить президент Франции Эммануэль Макрон.

Германия нашла замену российскому газу

Власти Германии на фоне сокращения поставок газа из России и роста цен на электроэнергию намерены обсудить продление срока работы оставшихся в стране АЭС. Петицию с требованием продлить работу энергоблоков уже подписали десятки ученых, сообщает «Коммерсант».