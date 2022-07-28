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41 минуту назад

"Ъ": данные детей участников спецоперации на Украине, поступающих в вузы, засекретили

Газета.Ruиещё 4

Сведения о детях участников военных действий на Украине, поступающих в вузы, оказались засекречены по требованию Минобрнауки, пишет «КоммерсантЪ».

Данные поступающих в вузы детей участников спецоперации засекретили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в списках вместо имен и СНИЛС эти поступающие значатся под присвоенными им специальными номерами.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина российские вузы выделяют специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест для детей участников спецоперации на Украине. Согласно распоряжению, детей погибших или получивших «увечье, ранение, травму, контузию или заболевание» участников спецоперации зачисляют в вузы без вступительных испытаний. Такой же возможностью при поступлении могут воспользоваться и сотрудники госорганов или органов исполнительной власти, а также МВД, которые участвовали в спецоперации.

Издание сообщает со ссылкой на Минобрнауки, что по этой квоте в этом году зарезервировано 43,5 тыс. мест в российских вузах.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал главной целью спецоперации «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Общество,Владимир Путин,Коммерсант,
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