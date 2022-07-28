Данные поступающих в вузы детей участников спецоперации засекретили

Сведения о детях участников военных действий на Украине, поступающих в вузы, оказались засекречены по требованию Минобрнауки, пишет «КоммерсантЪ».
По информации издания, в списках вместо имен и СНИЛС эти поступающие значатся под присвоенными им специальными номерами.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина российские вузы выделяют специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест для детей участников спецоперации на Украине. Согласно распоряжению, детей погибших или получивших «увечье, ранение, травму, контузию или заболевание» участников спецоперации зачисляют в вузы без вступительных испытаний. Такой же возможностью при поступлении могут воспользоваться и сотрудники госорганов или органов исполнительной власти, а также МВД, которые участвовали в спецоперации.
Издание сообщает со ссылкой на Минобрнауки, что по этой квоте в этом году зарезервировано 43,5 тыс. мест в российских вузах.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал главной целью спецоперации «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.