Данные поступающих в вузы детей участников спецоперации засекретили

Сведения о детях участников военных действий на Украине, поступающих в вузы, оказались засекречены по требованию Минобрнауки, пишет «КоммерсантЪ».

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По информации издания, в списках вместо имен и СНИЛС эти поступающие значатся под присвоенными им специальными номерами.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина российские вузы выделяют специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест для детей участников спецоперации на Украине. Согласно распоряжению, детей погибших или получивших «увечье, ранение, травму, контузию или заболевание» участников спецоперации зачисляют в вузы без вступительных испытаний. Такой же возможностью при поступлении могут воспользоваться и сотрудники госорганов или органов исполнительной власти, а также МВД, которые участвовали в спецоперации.

Издание сообщает со ссылкой на Минобрнауки, что по этой квоте в этом году зарезервировано 43,5 тыс. мест в российских вузах.