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50 минут назад

России перестало хватать дубов

Lenta.ru

Производство ценной мебели в России испытывает сложности из-за дефицита дубового шпона. Раньше существенные поставки вела Украина, и заменить его российские поставщики не в состоянии. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

России перестало хватать дубов
Фото: ShutterstockShutterstock

В России дубы тоже растут, но у них сравнительно небольшой ареал, поэтому увеличить производство будет сложно. Кроме того, эти деревья подвержены трещинам и болезням, с которыми довольно сложно бороться, добавил Советников.

Глава Рослесхоза отметил, что в год российские компании могли бы заготавливать 600 миллионов кубометров дерева, но реально они выбирают только 220 миллионов.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита каолина (белой глины), поставки которого вели украинские предприятия, России грозит дефицит сантехники. В случае переориентации на Китай стоимость производства резко возрастет.

Общество,Иван Советников,Рослесхоз,
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