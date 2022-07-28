Названа стоимость отдыха в лучших отелях Турции «все включено»

Российским туристам раскрыли, сколько стоит отдых в турецких отелях-победителях ежегодной премии Travelers Choice сервиса Tripadvisor. Стоимость туров назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что у российских туроператоров можно купить туры в шесть отелей из десяти победителей. Так, первое место занял пятизвездочный Xanadu Island Bodrum на Эгейском море — цена путевки «все включено» с 1 сентября на 10 ночей составляет от 340 тысяч рублей на двоих с перелетом. На второй строчке расположился Club Med Bodrum — отдых без учета авиабилетов обойдется от 274 тысяч рублей на двоих.

На третьем месте еще один отель на Эгейском побережье — Garcia Resort & Spa, стоимость 10-дневного тура с перелетом выйдет от 194 тысяч рублей для двоих туристов. Одним из самых лучших объектов категории «четыре звезды» стал Hotel Greenland, отправиться на отдых стоит от 172 тысяч рублей на двоих. Пятое место рейтинга занял Sherwood Dreams Resort в провинции Анталья, тур со всеми доплатами у российского туроператора можно приобрести от 265 тысяч рублей на двоих.

Последний доступный россиянам отель расположился на девятой строчке — Kimeros Park Holiday Village. Цена тура с вылетом из Москвы 1 сентября на 10 дней составит от 219 тысяч рублей на двоих. Также в рейтинг попали Pegasos Royal, Robinson Sarigerme Park, Monachus Hotel & Spa и TUI MAGIC LIFE Sarigerme, при этом в АТОР отметили, что на сентябрь в данных гостиницах нет свободных мест ни на сайтах туроператоров, ни на онлайн-агрегаторах.