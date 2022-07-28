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28 минут назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлили до 5 августа

Елена Прошина

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов южной и центральной части России. Теперь ограничения действуют до 5 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Режим ограничения полетов на юг России продлили до 5 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что режим временного ограничения полетов продлен до 5 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Таким образом, по-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 30 июля.

Ранее Росстат сообщил, что пассажирооборот российских авиакомпаний в I полугодии 2022 года вырос на 3,3%, до 94 млрд пассажиро-километров, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В июне этот показатель составил 20,6 млрд пассажиро-километров, что на 14% меньше, чем в июне прошлого года.

Общество,Росавиация,Росстат,
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